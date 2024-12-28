Beşiktaş güç depoladı

Beşiktaş salonda çalıştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.