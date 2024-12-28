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Beşiktaş güç depoladı

Beşiktaş güç depoladı

14:3028/12/2024, Cumartesi
IHA
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Semih Kılıçsoy da çalışmalarda yer aldı.
Semih Kılıçsoy da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş salonda çalıştı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.


Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Beşiktaş
#Serdar Topraktepe
#Nevzat Demir Tesisleri

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