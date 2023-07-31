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Spor

Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi

Siyah-beyazlılar, Ante Rebic transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

13:42 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ante Rebic

Ante Rebic

Beşiktaş, Hırvat golcü Rebic'in transferini resmen duyurdu. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.


Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.


Kariyerine ülkesinin RNK Split takımında başlayan Rebic, kulüpler bazında bugüne kadar 311 maça çıkarken, 74 kez fileleri havalandırdı.



#Beşiktaş
#Ante Rebic
#KAP
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