Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi

Ante Rebic
Beşiktaş, Hırvat golcü Rebic'in transferini resmen duyurdu. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
Kariyerine ülkesinin RNK Split takımında başlayan Rebic, kulüpler bazında bugüne kadar 311 maça çıkarken, 74 kez fileleri havalandırdı.