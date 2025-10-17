Beşiktaş resmen açıkladı: Kaptanlık görevinde sürpriz değişiklik

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu kararıyla Futbol A Takım kaptanlık görevlerinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birinci kaptanlığa Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığa ise Wilfred Ndidi getirildi.
Beşiktaş JK, Futbol A Takımı’nda kaptanlık görevlerinde değişikliğe gitti. Başkan Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla, teknik ekibin önerisi doğrultusunda takımın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirildi.
Beşiktaş Kulübü'nden açıklama
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 17 Ekim 2025 tarihli resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi, Futbol A Takımımızın Yeni Kaptanları Oldu
Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.