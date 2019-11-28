Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde S. Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, 2-1'lik skorla bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maçtan notlar

Beşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.

Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.

İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı

Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Stat boş kaldı

Avrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maça taraftarlar ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.

Maçtan dakikalar