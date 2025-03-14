Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş ligde 44 puanla 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş idmanda ayrıca, A Takım sağlık ekibinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.
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