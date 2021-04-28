Beşiktaş ve Galatasaray'ın Abdulkadir Parmak savaşı Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın, devre arasında kendisine talip olan Beşiktaş'a gitmek istediği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer ise oyuncuyu Galatasaray'a göndermek istiyor.

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 14:10 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 14:22 Yeni Şafak