Beşiktaş ve Galatasaray'ın Abdulkadir Parmak savaşı

Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmak istediği fakat Trabzonspor'un Abdulkadir'i Galatasaray'a satmak istediği iddia edildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, devre arasında Abdulkadir Parmak'ı transfer etmek istedi. Deneyimli oyuncu da bu transfere sıcak baktı fakat Trabzonspor yönetimi transferi onaylamadı.
Trabzonspor, Galatasaray'a satmak istiyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalması durumunda, Abdulkadir Parmak için transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş yerine Galatasaray'a göndermek istediği iddia edildi.
- Galatasaray maçından sonra kadro dışı kaldı
- 2023 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Abdulkadir Parmak, Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 28 karşılaşmada görev yaptı.