Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Beşiktaş ve Galatasarayın Abdulkadir Parmak savaşı
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Abdulkadir Parmak savaşı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın, devre arasında kendisine talip olan Beşiktaş'a gitmek istediği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer ise oyuncuyu Galatasaray'a göndermek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ve Galatasarayın Abdulkadir Parmak savaşı
Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmak istediği fakat Trabzonspor'un Abdulkadir'i Galatasaray'a satmak istediği iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, devre arasında Abdulkadir Parmak'ı transfer etmek istedi. Deneyimli oyuncu da bu transfere sıcak baktı fakat Trabzonspor yönetimi transferi onaylamadı.

Trabzonspor, Galatasaray'a satmak istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalması durumunda, Abdulkadir Parmak için transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş yerine Galatasaray'a göndermek istediği iddia edildi.

  • Galatasaray maçından sonra kadro dışı kaldı
  • 2023 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Abdulkadir Parmak, Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 28 karşılaşmada görev yaptı.

Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
SPOR
Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var


Abone Ol Google News
Cezayir sıcakları kapıda

Cezayir sıcakları kapıda

Hava sıcaklığı 10 derece birden artacak.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
Türkiyede 5G için tarih verildi

Türkiye'de 5G için tarih verildi

Bakan Yardımcısı 'heyecanın katlanarak artıyor' deyip açıkladı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Zonguldak zirvede

Zonguldak zirvede

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

​Tam kapanma öncesi dikkat çeken uyarı.
İstanbul kıpkırmızı

İstanbul kıpkırmızı

Kapanma öncesi kaçış sürüyor: Trafik yoğunluğu yüzde 74

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.