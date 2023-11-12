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Spor

Beşiktaş'a Ghezzal şoku

Siyah-beyazlılarda 43. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, sakatlandığı için devre arasında yerini Onur Bulut'a bıraktı. Orta saha oyuncularından Salih Uçan'da ikinci yarıda yerini Chamberlain'e bıraktı.

17:18 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:25 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların üç oyuncusu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.


43. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, sakatlandığı için devre arasında yerini Onur Bulut'a bıraktı. Orta saha oyuncularından Salih Uçan'da ikinci yarıda yerini Chamberlain'e bıraktı.


Bakhtiyor Zaynutdinov'a yüzüne gelen müdahalede sonucunda yüzünde şişlik meydana geldi. Kazak futbolcu hastaneye kaldırıldı.









#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Salih Uçan
#Bakhtiyor Zaynutdinov
1 saat önce
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