Beşiktaş'a Ghezzal şoku

Rachid Ghezzal
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların üç oyuncusu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.
43. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, sakatlandığı için devre arasında yerini Onur Bulut'a bıraktı. Orta saha oyuncularından Salih Uçan'da ikinci yarıda yerini Chamberlain'e bıraktı.
Bakhtiyor Zaynutdinov'a yüzüne gelen müdahalede sonucunda yüzünde şişlik meydana geldi. Kazak futbolcu hastaneye kaldırıldı.