Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçında Beşiktaş, Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında kendi evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.





Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 55. dakikada Jackson Muleka attı.





Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 22'ye yükseltip 4. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 9 puanda kaldı.









Evimizde 3 puan bizim. 💪



Beşiktaş 1-0 Rams Başakşehir



🦅 | #BJKvİBFK pic.twitter.com/4eXCH8zR3q — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2023





Maçın önemli anları

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.





45 5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.





İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.





52. dakikada Chamberlain’in sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı üzerinden Fernandes’in önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes yaptığı vuruşta savunmada Ousseynou Ba’ya çarpan top kornere çıktı.

55. dakikada topla buluşan Rebic ceza sahası dışı sol tarafından savunmanın arkasına yerden attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda Muleka, kaleci Volkan Babacan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rosier’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fernandes topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.





69. dakikada Başakşehir’de çıkarken kaptırılan topta araya giren Rebic’in pasında topla birlikte rakibini çekerek ceza sahasına giren Muleka sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





77. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Piatek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.





Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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