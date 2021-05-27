Spor Beşiktaşın Abdullah Avcıya ödeyeceği tazminat belli oldu
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Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaşın Abdullah Avcıya ödeyeceği tazminat belli oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Tahkim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda Abdullah Avcı konusunda alınan karar şöyle:

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
  • - UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
  • - Davalının diğer itirazlarının reddine,
  • - Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

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