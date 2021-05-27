Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu Siyah-beyazlı kulübün teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi 27 Mayıs 2021, 17:40 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2021, 17:59 DHA