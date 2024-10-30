Beşiktaş'ın efsane ismi Quaresma'dan flaş açıklama

Beşiktaşlı taraftarların unutamadığı isimlerden olan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımda görev almak istediğini açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. HT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, Beşiktaş'ta görev almak istediğini dile getirdi.
Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Antrenör mü olurum, sportif direktör mü yoksa başka bir alanda mı olur bilmiyorum. Ama yeteneklerime inanıyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey demedi. Tabii ki Beşiktaş'ta çalışmayı gerçekten isterdim." ifadelerini kullandı.