Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası PFDK sevkleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası PFDK sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş. Kulübü’nün 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.- Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş A.Ş. Kulübü’nün 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.- Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,