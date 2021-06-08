Beşiktaş'ın hedefinde Teemu Pukki ve Kolo Muani var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattı için 2 flaş ismi gündemine aldı. Vincent Aboubakar ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan siyah-beyazlı takım, forvet hattı için alternatiflerini hazırladı.

Hedefte Pukki be Muani var

Beşiktaş’ın alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich City’den Teemu Pukki ile Nantes’ten Kolo Muani. Beşiktaş’ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile bu iki golcüden birini kadroya katarak Slovakya’da yapılacak kampa yetiştirmek istediği öğrenildi.

41 maçta, 26 gol ve 4 asistle oynadı

2018’den bu yana İngiltere’de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig’e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, Glasgow Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

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41 maçta, 10 gol ve 9 asistle oynadı

Fransa’da Nantes forması giyen 1,87’lik Kolo Muani ise geçtiğimiz sezon takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu, Fransa U21 Takımı’nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.

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