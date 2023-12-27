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Spor

Beşiktaş'ın istikrarı yok

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Hatayspor galibiyetinin ardından 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Bu süreçte 3 kez teknik direktör ayrılığı yaşayan siyah-beyazlılarda, bir de yönetim değişikliği oldu. İstikrarsız sonuçların ardından Beşiktaş'ta 5 futbolcu ise kadro dışı bırakıldı.

09:23 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 18. hafta maçlarıyla biterken, Beşiktaş önceki gün Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bir haftası ertelenen ligin ilk yarısı 17'şer maçla tamamlanırken, istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş bu periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puan topladı. İlk yarıyı 5. bitiren siyah-beyazlılar, 25 gol atarken, filelerinde ise 23 gol gördü.


3 kez teknik adam ayrılığı

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa olmak üzere 15 maça çıktı. Güneş, Avrupa'da 8 maçta 6 galibiyet, l beraberlik ve l mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve l beraberlik aldı. Güneş'in ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz da kısa sürede 2 galibiyet, 2'si Avrupa'da 4 mağlubiyet yaşadı. Daha sonra göreve gelen Rıza Çalımbay'ın da Beşiktaş'taki ikinci dönemi 7 maç sürerken, 3'er galibiyet ve yenilgi, 1 de beraberlik aldı.


5 futbolcu kadro dışı

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, skor ve oyun anlamında kötü gidişatın yanı sıra bir de yönetim değişikliği yaşadı. 3 Aralık'ta gerçekleşen kongrede Ahmet Nur Cebi yönetimi dönemi sona ererken, Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Arat yönetiminde Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu ile Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.


Futbol AŞ'de istifa

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti. Yapılan açıklamada, Tarkan Ser'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Kadro dışı
#Teknik direktör
19 dakika önce
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