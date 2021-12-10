Beşiktaş'ın yeni hoca adayını bu sözlerle açıkladı: "Düşük bütçeli Jürgen Klopp"

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sezon ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Siyah-beyazlı takımda yeni hoca adayı olarak Daniel Farke ve Slaven Bilic'in adı anılıyor.

"Uzun vade için yabancı"

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Beşiktaş'taki hoca arayışları hakkında konuştu. Siyah-beyazlı takımın yabancı hoca tercih edeceğini belirten Timurlenk, "Yerli bir hocayı hemen bulabilirsiniz ama Beşiktaş yönetimi, uzun vadeli çalışacağı bir hoca arıyorsa büyük ihtimalle Sergen Yalçın sonrasında yabancı teknik adam tercih edecektir. Hoca arayışında her zaman Fenerbahçe için Daum, Beşiktaş için Bilic hep yazılır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Düşük bütçeli Jürgen Klopp"

Daniel Farke hakkında konuşan Timurlenk, "Norwich'ten ayrılan Daniel Farke ismi de dolaşıyor. Düşük bütçeli Jürgen Klopp diyebilir kendisine. Dortmund çıkışlı ve Norwich'i İngiltere Championship'te iki kez şampiyonluğa taşımış, sistem oturtmayı iyi bilen bir teknik adam" dedi.

SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?

SPOR Emre Kocadağ: "Efsane bir futbolcu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı"

SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi