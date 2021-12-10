Spor Beşiktaşın yeni hoca adayını bu sözlerle açıkladı "Düşük bütçeli Jürgen Klopp"
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'ın yeni hoca adayını bu sözlerle açıkladı: "Düşük bütçeli Jürgen Klopp"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda listenin ilk sırasında Norwich ile yollarını ayıran Daniel Farke olduğu iddia edilmişti. Alman hoca hakkında konuşan Gazeteci Bülent Timurlenk, "Daniel Farke ismi dolaşıyor. Düşük bütçeli Jürgen Klopp diyebilir kendisine" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni hoca adayını bu sözlerle açıkladı: Düşük bütçeli Jürgen Klopp
Jürgen Klopp

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sezon ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Siyah-beyazlı takımda yeni hoca adayı olarak Daniel Farke ve Slaven Bilic'in adı anılıyor.

"Uzun vade için yabancı"

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Beşiktaş'taki hoca arayışları hakkında konuştu. Siyah-beyazlı takımın yabancı hoca tercih edeceğini belirten Timurlenk, "Yerli bir hocayı hemen bulabilirsiniz ama Beşiktaş yönetimi, uzun vadeli çalışacağı bir hoca arıyorsa büyük ihtimalle Sergen Yalçın sonrasında yabancı teknik adam tercih edecektir. Hoca arayışında her zaman Fenerbahçe için Daum, Beşiktaş için Bilic hep yazılır" ifadelerini kullandı.

  • "Düşük bütçeli Jürgen Klopp"
  • Daniel Farke hakkında konuşan Timurlenk, "Norwich'ten ayrılan Daniel Farke ismi de dolaşıyor. Düşük bütçeli Jürgen Klopp diyebilir kendisine. Dortmund çıkışlı ve Norwich'i İngiltere Championship'te iki kez şampiyonluğa taşımış, sistem oturtmayı iyi bilen bir teknik adam" dedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?
SPOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?

Emre Kocadağ: "Efsane bir futbolcu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı"
SPOR
Emre Kocadağ: "Efsane bir futbolcu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi
SPOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi

Daniel Farke, Norwich'in başında 208 maçta, 1.5 puan ortalaması yakaladı.
Daniel Farke, Norwich'in başında 208 maçta, 1.5 puan ortalaması yakaladı.
İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Kırmızı yosunlar her yeri kızıla bürüdü

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.