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Spor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos bu akşam İstanbul'da

Siyah-beyazlı kulüp, Fernando Santos'un bu akşam 20.30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı. Deneyimli teknik adam için yarın saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

15:16 - 8/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 15:28 - 8/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Fernando Santos
Fernando Santos

Beşiktaş Kulübü teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Fernando Santos'un İstanbul'a geliş saatini açıkladı.


Deneyimli teknik adam bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. 69 yaşındaki çalıştırıcı için yarın saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.


Beşiktaş'ın açıklaması:

"Teknik Direktör Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.


Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.


İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye’ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.


Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecek"






#Beşiktaş
#Fernando Santos
#İmza töreni
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