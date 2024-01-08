Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos bu akşam İstanbul'da

Deneyimli teknik adam bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. 69 yaşındaki çalıştırıcı için yarın saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.