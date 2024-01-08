|
Spor

Beşiktaş'ta 7 eksik

Süper Lig'de erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlılarda 7 isim çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek.

11:06 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:14 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki 11'i
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.


Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.



7 isim yok

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.


Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.




Deplasmanda son 3 maçını kazandı

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.


3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.







#Beşiktaş
#Süper Lig
#Rizespor
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOGG 10 saniyelik video paylaşımı ile heyecanlandırdı! Sedan modelinin ilk görüntüsünü "T10" açıklamasıyla paylaştı