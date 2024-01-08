Beşiktaş Kulübü, Portekiz ve Polonya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fernando Santos'u takımın başına getirdi. 69 yaşındaki teknik adam son olarak Polonya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Fernando Santos, kariyerindeki en büyük başarıları ise Portekiz Milli Takımı'nda kazanmıştı.