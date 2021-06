Beşiktaşlıları heyecanlandıran 10 numara Alex Teixeira

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile boy göstermek isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Siyah-beyazlıların, takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'yı gündemine aldığı ve yıldız isme teklifte bulunduğu belirtildi.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcuya 2 milyon eurodan 2+1 yıllık kontrat önderdi.

Yıldız futbolcunun 3 milyon euro talep ettiği bildirilirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

#Besiktas have offered a contract until 2023 (€2M net/year) with option for another season to #AlexTexeira, who wants more (€3M net/year). The turkish club have also offered a bonus of €1,5M at signing. Talks ongoing. #transfers

Rekor paraya Çin'e gitmişti

Shakhtar Donetsk'teki performansıyla adından söz ettiren ve iki kez gol kralı olan Alex Teixeira, 2016'nın şubat ayında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Jiangsu FC'ye transfer oldu. Ocak 2021'den bu yana boşta olan Teixeira, kariyerinde çıktığı 428 maçta 172 gol atarken 72 de asist yapma başarısı gösterdi.

