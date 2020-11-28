Beşiktaş'ta Adem Ljajic derbide yok

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde siya-beyazlılarda Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkartıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Gökhan Töre'de kadroda yok
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'de Fenerbahçe maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu sakatlığından dolayı kadroda yer almamıştı.
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