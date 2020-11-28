Beşiktaş'ta Adem Ljajic derbide yok

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde siya-beyazlılarda Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine karşı puan kaybetmek istemiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısına 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle geliyor.Süper Lig puan durumunda Fenerbahçe 20 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada bulunuyor.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.Beşiktaş'ta Necip ve Montero oynayacakTeknik direktör Sergen Yalçın’ın, stoperde Necip Uysal-Montero ikilisinin Başakşehir maçındaki uyumu ve performansını beğendiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide stoperi aynı isimlerden oluşturması bekleniyor.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nunBeşiktaş gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi

Gökhan Töre'de kadroda yok

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'de Fenerbahçe maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu sakatlığından dolayı kadroda yer almamıştı.