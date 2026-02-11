Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

16:5311/02/2026, Çarşamba
AA
İdman maçını kazanan takım
İdman maçını kazanan takım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.





#Beşiktaş
#Başakşehir
#Süper Lig
