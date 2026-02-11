Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

İdman maçını kazanan takım
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
