Beşiktaş'tan kovulmuştu: Yeni takımında şov yapıyor

Beşiktaş'tan kovulmuştu: Yeni takımında şov yapıyor

8/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Ara transfer döneminde Beşiktaş tarafından sözleşmesi feshedilen deneyimli isim, yeni takımında çıktığı iki karşılaşmada müthiş bir başlangıç yaptı.

Kış transfer döneminde Beşiktaş tarafından sözleşmesi feshedilen David Jurasek yeni takımıyla oynadığı iki karşılaşmada skor katkısıyla dikkat çekti.

Ülkesi Çekya'ya geri dönen sol bek oyuncusu David Jurasek, Slavia Prag ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2 MAÇ 2 ASİST

Mlada Boleslav karşısında asist yaparak galibiyette kritik rol oynayan Jurasek, çıktığı ilk maçta da gol pasını veren isim olmuştu. 

#Beşiktaş
#David Jurasek
#Süper Lig
