Beşiktaş'tan kovulmuştu: Yeni takımında şov yapıyor

Ara transfer döneminde Beşiktaş tarafından sözleşmesi feshedilen deneyimli isim, yeni takımında çıktığı iki karşılaşmada müthiş bir başlangıç yaptı.

1 /3 Kış transfer döneminde Beşiktaş tarafından sözleşmesi feshedilen David Jurasek yeni takımıyla oynadığı iki karşılaşmada skor katkısıyla dikkat çekti.

2 /3 Ülkesi Çekya'ya geri dönen sol bek oyuncusu David Jurasek, Slavia Prag ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.