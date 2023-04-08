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Spor

Beşiktaş'ta büyük revizyon

Siyah-beyazlıların teknik patronu Şenol Güneş, takımdaki 4 ismin biletini kesti. Deneyimli çalıştırıcı 3 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapılmasını istedi.

11:48 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş kalacak ve gidecek isimleri belirliyor.

Şenol Güneş kalacak ve gidecek isimleri belirliyor.

Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Şenol Güneş, önümüzdeki sezonun planlarını da şimdiden yapmaya başladı. Kalacak ve gidecek oyuncuları belirleyen ve yöneticilerle belli periyotlarla görüşen Güneş, 4 ismi gözden çıkarırken 3 isimle ise sözleşme yenilenmesi gerektiğini iletti.


Tecrübeli çalıştırıcı; "Saiss, N'Koudou, Dele Alli ve Muleka için özel bir çabaya gerek yok. Bu isimlerden sözleşmesi bitenler ayrılabilir, sözleşmesi sürenler ise kiralanabilir ya da satılabilir" raporu verdi.


Güneş'in sözleşmeleri 2024 yılında bitmesine rağmen önümüzdeki sezon kafaları rahat olsun diye yeni sözleşme yapılmasını istediği isimler ise Mert, Salih Uçan ve Ghezzal.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Dele Alli
1 saat önce
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