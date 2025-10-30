Yeni Şafak
Beşiktaş'ta derbi öncesi Rafa Silva gelişmesi

30/10/2025, Perşembe
Antrenmandan Rafa Silva.
Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi yaşandı. Sakatlığını atlatan Portekizli yıldız idmanda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya gelecek.


Derbi hazırlıklarına dün başlayan siyah-beyazlı ekip, Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.


TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası iki arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.


Portekizli yıldız isim, Sergen Yalçın'ın forma şansı vermesi halinde Fenerbahçe maçında sahada olacak.






