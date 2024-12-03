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Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları başladı

16:253/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 15.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar derbi karşılaşmasının hazırlıklarına Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarına başladı.


Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.







#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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