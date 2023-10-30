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Spor

Beşiktaş’ta galibiyete rağmen ‘istifa’ sesleri

Beşiktaş’ta, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0’lık galibiyete rağmen tribünlerden ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi. Siyah beyazlı tribünler Ahmet Nur Çebi ve yönetimini hedef aldı.

Yeni Şafak
22:29 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini protesto etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini protesto etti.

Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray’a kaybeden, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e yenilen Beşiktaş, bu galibiyetle moral buldu. Ancak elde edilen bu 3 puana rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden sık sık ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi.

Beşiktaşlı taraftarlar geçtiğimiz sezondan bu yana başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini protesto ediyor. Siyah beyazlıların başkanı Çebi, bu durumla birlikte üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından seçim kararı almıştı.

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulun tarihi öne çekildi

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin, siyah-beyazlı camianın menfaatleri doğrultusunda öne çekildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi. Toplantının daha önce 10 Aralık Pazar günü, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı ifade edilmişti. Olağan idari ve mali genel kurul toplantısının ise 25 Kasım Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması takdirde ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği kaydedildi.



#Beşiktaş
#Gaziantep
#Süper Lig
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