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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Haber Merkezi
18:159/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncuları Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Gedson Fernandes Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.


Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.



Gedson Fernandes Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in tedavisine başlanıldığı ve Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.





#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Trabzonspor

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