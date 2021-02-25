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Beşiktaş'ta golcüler kendine geldi

Beşiktaş’ta son haftalarda suskun olan golcüler Aboubakar ve Larin, BAY geçilen haftayı çok iyi değerlendirdi ve dinlenme imkanı buldu. Siyah-beyazlı forvetler, hem fizik hem de moral olarak ligin kalan kısmı için güç depoladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ligde ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ligde ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta gözler, maç yapmadan BAY geçilen haftanın ardından yarın oynanacak olan Denizlispor maçına çevrildi. Bu sezonun ilk yarısında Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’i çok sık kullanan teknik direktör Sergen Yalçın, ara transferde Cenk Tosun’un takıma katılması ile nefes aldı.

Dinlendiler

Beşiktaş’ın golcüleri Aboubakar ve Larin, iyi bir sezon geçirmelerine rağmen, son haftalarda düşüşe geçtiler. Bu sezon 12 gol atan Aboubakar, son 3 haftada gol atamazken, yine ligde 12 golü bulunan Larin de son 5 haftadır golle buluşamadı.

Üç günde bir maç yapılması oyuncuların yorgunluğunu iyice artırdı. Fiziki olarak düşüş yaşayan oyuncular BAY haftasıyla birlikte toparlanma şansı buldu. Bu süreçte baba olma sevinci yaşayan Aboubakar’ın moral olarak da üst düzeyde olduğu ifade edildi. Larin ve Aboubakar’ın toparlanmış hali en çok Sergen Yalçın’ı memnun etti.

Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Derbiye kadar kayıp istemiyorum
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Derbiye kadar kayıp istemiyorum
  • Orta saha değişiyor
  • Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, yarın oynanacak Denizlispor maçında orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planlıyor. Gençlerbirliği maçında Atiba, Josef ve Ljajic üçlüsünü kullanan Yalçın, uzun bir aranın ardından Mensah’ı ilk 11’e monte etmeyi düşünüyor. Sarı kart cezası biten Vida, kırmızı kart cezasını tamamlayan N’Sakala ve sakatlığı geçen Rıdvan da maç kadrosunda olacak. Savunmanın ortasında Welinton ve Vida görev yaparken, teknik heyet sol bek konusundaki kararı son antrenmanın ardından verecek. Takımla çalışan Ghezzal’ın oynamaması durumunda Gökhan Töre forma şansı bulacak.

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