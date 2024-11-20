Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.