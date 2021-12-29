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Beşiktaş'ta karar zamanı: Tecrübeli hoca kulüpten haber bekliyor

Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş’ta, yönetim durum değerlendirmesi yapacak. Yeni teknik direktör konusundaki yol haritasının belirleneceği zirvede, ibrenin tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş’ten yana olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaşta karar zamanı: Şenol Güneş kulüpten haber bekliyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş’ta başarısız geçen ilk yarının ardından, devre arasında bir durum değerlendirmesi yapılacak. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetimi toplayarak yeni yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş yönetiminin gündeminin ilk sırasında teknik direktör konusu yer alıyor.

4 maçtır U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlılarda, ilk 3 maç iyi gitse de, önceki gün Konyaspor’a kaybedilince yeniden değerlendirmeler başladı. Bir grup yönetici Karaveli ile sezonun tamamlanmasını isterken, diğer yandan Altay’la Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan maçın yanı sıra 5 Ocak’ta Antalyaspor’la oynanacak TFF Süper Kupa Finali’nin de belirleyici olacağı ifade edildi.

İlk sırada Şenol Güneş var

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları içerisinde ilk sırada Şenol Güneş bulunuyor. Daha önce siyah-beyazlı takımda 2 şampiyonluk yaşayan ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile yakın dostluğu bulunan tecrübeli teknik adamın göreve gelmeye sıcak baktığı ve kulüpten haber beklediği öğrenildi. Teknik direktörlük görevini sürdüren Önder Karaveli’nin ise, yeni gelecek teknik adamın yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

  • Bu konudaki görüşü sorulan Önder Karaveli, “Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

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