Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Keçiörengücü mesaisi

Beşiktaş'ta Keçiörengücü mesaisi

16:5613/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Sergen Yalçın idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Sergen Yalçın idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.




#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Keçiörengücü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi