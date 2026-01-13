Beşiktaş'ta Keçiörengücü mesaisi

Sergen Yalçın idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş’ta Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.
#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Keçiörengücü