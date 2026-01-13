İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isme imza attırıyor. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Beşiktaş; Benfica, Arsenal ve Olympique Marsilya’nın eski oyuncusu Nuno Tavares'i kadrosuna katmaya yakın.
2024 yılından bu yana İtalyan ekibi Laizo'da top koşturan Portekizli sol bek, ilk döneminde 30 maçta 9 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergilemişti; ancak bu sezon (10 maç) performansında bir düşüş yaşadı.
Luca Pellegrini'nin arkasında kalarak formayı kaptıran ve artık takımın vazgeçilmezi olmayan Tavares'in, bu kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş, oyuncuyu 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere...