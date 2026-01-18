Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Ndidi şoku

Beşiktaş'ta Ndidi şoku

16:3218/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.
Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada Ndidi'nin tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.




#Beşiktaş
#Wilfred Ndidi
#Afrika Uluslar Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu? 500 bin sosyal konut TOKİ Aydın kurasına katılacaklar isim listesi