|
Spor

Beşiktaş'ta yeniler etkisiz kaldı

Siyah-beyazlı takıma sezon başı katılan isimlerden Milot Rashica, Chamberlain, Rebic, Bakhtiyor, Amartey ve Onana henüz beklentileri karşılayamadı.

11:12 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ante Rebic - Alex Oxlade Chamberlain

Ante Rebic - Alex Oxlade Chamberlain

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan ilk 6 karşılaşmada beklenen katkıyı alamadı.


Milot Rashica, 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. 4'er müsabakaya çıkan oyunculardan Chamberlain 211, Rebic 107, Bakhtiyor ise 53 dakika forma giydi. Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Bailly ise bir maçta görev yaptı.


Siyah-beyazlı ekipte yenilerden Rashica 2, Chamberlain ise bir gol kaydetti.





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Chamberlain
#Rebic
#Amartey
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler