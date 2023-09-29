Beşiktaş'ta yeniler etkisiz kaldı

Milot Rashica, 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. 4'er müsabakaya çıkan oyunculardan Chamberlain 211, Rebic 107, Bakhtiyor ise 53 dakika forma giydi. Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Bailly ise bir maçta görev yaptı.