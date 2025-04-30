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Beşiktaş'tan dev proje: "Tarihi bir adım daha"

Beşiktaş'tan dev proje: "Tarihi bir adım daha"

16:4330/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş JK
Beşiktaş JK

Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi'ndeki taşınmazları üzerinden proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği anlaşması yaptığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalandığını resmen açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten "Tarihi bir adım daha" başlıklı yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır."


"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır."


"Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."






#Beşiktaş
#Emlak Konut Gayrimenkul
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