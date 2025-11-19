Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Son durumu belli oldu

Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Son durumu belli oldu

17:0519/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rafa Silva
Rafa Silva

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılmayan Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.


Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.


Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.


Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.


Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."






#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da nerede hangi ilçelerde var? 30 bin 973 TOKİ evlerinin yapılacağı semtler