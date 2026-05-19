Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeliyi alıyor

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili kritik bir sürecin eşiğinde. Beşiktaş'ın yakından takip ettiği yıldız isim için transferde belirleyici faktör, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olacak.
Manchester United’daki kariyerinde istediği süreleri bulmakta zorlanan Altay Bayındır’ın yolu, bu yaz transfer döneminde yeniden Türkiye’ye düşebilir.
Gazeteci Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, 28 yaşındaki başarılı file bekçisi Manchester United'dan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Premier Lig deviyle olan sözleşmesi devam etse de, hem oyuncunun düzenli forma giyme arzusu hem de kulübün kadro planlaması, ayrılığı masadaki seçeneklerden biri haline getirmiş durumda.
Süper Lig’de gelecek sezonun planlamasını erkenden yapan Beşiktaş, kale pozisyonu için Altay Bayındır’ı radarına aldı. Altay'ın hem yerli statüsünde olması hem de Avrupa tecrübesi, siyah-beyazlı yönetimi cezbeden unsurların başında geliyor.