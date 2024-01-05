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Spor

Avrupa'da gündem olan transfer: Yıldız isim bir euroya imzayı attı

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split, eski oyuncusu Nikola Kalinic'i yeniden kadrosuna kattı. Futbola geri dönen tecrübeli golcünün sözleşmesi gündem oldu.

14:57 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:11 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kalinic formayla poz verdi.
Kalinic formayla poz verdi.

Geçen sezon futbolu bırakan Hırvat futbolcu Nikola Kalinic, sürpriz bir kararla yeşil sahalara geri döndü. 36 yaşındaki golcü, altyapısından yetşitiği ülkesinin takımı Hajduk Split ile sezon sonuna kadar anlaştı.


6 aylık sözleşme imzalanan Kalinic'in toplamda 1 euro kazanacağı açıklandı. Hırvat santrforun kulübe yaptığı bu jest Avrupa basınında büyük ses getirdi.


Nikola Kalinic kariyerinde; Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi dev takımların formalarını giymişti. Hırvat futbolcunun kariyeri boyunca bonservisine toplam 64 milyon euro ödenmişti. Kulüp kariyerinde 491 maça çıkan Kalinic, 162 gol atarken 50 asist kaydetmişti.





#Hırvatistan Ligi
#Hajduk Split
#Nikola Kalinic
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