Bjelica'dan Petkovic açıklaması: Maalesef olmadı

Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın durumu ve transfer sorularına cevap veren Hırvat çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Hiçbir oyuncuyu basının önüne atmadım"





"Benim tavrım, oyuncuların çoğuna yine değişmedi. Kamp dönemi yapılan erken eleştiriler doğrultusunda Umut (Bozok) özelinde oyuncumu toparlamak ve tekrar hazırlamak için mücadele ettik. Elimizdeki iki santrfordan biri çünkü. 16 yıllık teknik adamlık hayatımda hiçbir basın toplantısında, hiçbir konuşmada isim vererek bir oyuncuyu basın önüne atarak ya da bir oyuncuya suçu yükleyerek konuşmam olmadı. Çünkü ben hep şuna inanırım, beraber kazanırsınız, beraber kaybedersiniz. Yaptığım basın toplantısında bir oyuncu veya birkaç oyuncu hedefim değildi. Anlatmaya çalıştığım, takımın tutumuydu."





"Sorumlu benim"





"Her maçtan sonra, her zaman ilk önce kendimi sorgularım. Neyi yanlış yaptım veya neyi daha iyi yapabilirdim diye. Hiçbir mağlubiyetten kendimi soyutlamam en üst sorumluluğun bende olduğunun hep bilincindeyim."





"Petkovic transferi olmadı"





"Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor."





"Kourbelis yalnız kaldı"





"Kourbelis'in yalnız kaldığını görüyoruz. Aslında defansif özelliklerden çok üretime yakın olan bir futbolcu. Bakasetas'ı son maçta onun yanına çekerek üretebilecek vaziyette kullanmaya çalıştık. Elimizdeki oyuncuları biliyorsunuz."





"6 ve 8 numaraya oyuncu amaya çalışıyoruz"





"Daha önce yine ifade etmiştim orta sahaya iki oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Bize savunmada yardımcı olabilecek isimler. Biri 6 numara diğeri 'box to box' diye ifade ettiğimiz iki yönlü bir 8 numara. Bunu sonuçlandırmaya çalışıyoruz."





"Bu süreç kolay değil"





"Hayatımın hiçbir döneminde bahaneleri öne süren biri olmadım. Aramızda belki şu an Trezeguet, Orsic, Fernandez gibi isimleri kullanabiliyor olsaydık daha farklı olabilirdi ama bu bir süreç ve kolay değil. Bunun bir süreç olduğunu biliyorsunuz, takım oluşturmak, herkesin alışması hepsi bir sürecin ürünü. Biz de cuma günü oynayacağımız maçla birlikte umarım şu mesajı verebiliriz; 'Çok iyi bir takım olabiliriz, bütün arkadaşlığı sağlamış durumdayız' bunu gayet verebileceğimize inanıyorum."





"Odamın kapısı her zaman açık"





"Oyuncularla aramızda iletişim konusunda, insani olarak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi bir iletişimimiz var. Odasının kapısı her zaman açık olan biriyim. Konuşmak istedikleri her konuda gelebilirler. Ufak bir şey varsa bile hemen konuşulmalı, en sevmediğim şey halının altına süpürülmesi. Ailemde de böyledir, sorunlar hemen çözülmeli. Bazen can yaksa da doğruları her zaman insanların direkt suratına söyleme taraftarıyım. "





"Koita ve Djaniny'yi değerlendirebiliriz"





"Geldiğim zaman ikisinin de kulüpten ayrılacakları konuşulmuştu. Şu anda takım bulamadılar. Bizimle devam ediyorlar. Takımdan ayrı olarak çalışıyorlar. Eğer transfer dönemi kapandığında eğer hala bizimleyseler ve kontenjan konusunda sorun olmazsa değerlendirebiliriz."



































