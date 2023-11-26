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Spor

Bjelica'nın yeni takımı açıklandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi.

15:45 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:47 - 26/11/2023 Pazar
AA
Bjelica, bu sezon istediği sonuçları alamayan Union Berlin'i çalıştıracak.

Bjelica, bu sezon istediği sonuçları alamayan Union Berlin'i çalıştıracak.

Union Berlin'in yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Trabzonspor, nisan ayında göreve getirdiği Bjelica'nın sözleşmesini geçen ay karşılıklı olarak feshetmişti.


Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı.


Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 4'üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Union Berlin, bu sezon ligde 12 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 17'nci sırada yer alıyor.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Union Berlin
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