Bjelica'nın yeni takımı açıklandı

Bjelica, bu sezon istediği sonuçları alamayan Union Berlin'i çalıştıracak.
Union Berlin'in yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor, nisan ayında göreve getirdiği Bjelica'nın sözleşmesini geçen ay karşılıklı olarak feshetmişti.
Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 4'üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Union Berlin, bu sezon ligde 12 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 17'nci sırada yer alıyor.