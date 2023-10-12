"Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim"