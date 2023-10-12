|
Spor

Bjelica veda mesajı yayınladı

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Nenad Bjelica, sosyal medya hesabından taraftara veda etti.

16:21 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bu sezon Süper Lig'de 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

Bu sezon Süper Lig'de 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı.


Nenad Bjelica'nın paylaşımı:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim"


Nenad Bjelica, yönetiminde Trabzonspor çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet alıp 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.







#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Veda
#Teknik direktör
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
General Mobile GM 24 Pro özellikleri ve fiyatı