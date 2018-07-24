BUNDESLİGA

Boateng’e dev talipler

Bayern Münih’in Alman yıldızı Jerome Boateng’in takımdan ayrılması gündemde. Yıldız futbolcuyu isteyen kulüpler ise Manchester United ile PSG.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jerome Boateng

Jerome Boateng

Fotoğraf: AXEL SCHMIDT

Savunmalarını güçlendirmek isteyen MANU ve PSG kulüpleri 29 yaşındaki stoper için kesenin ağzını açtı. Teknik Direktör Niko Kovac’ın yeni sezon planlamasında olmayan Boateng’in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken Bayern Münih yönetiminin yıldız isim için 50-60 miyon Euro bandında bir rakam istediği aktarıldı.

Geçen yıl yaşadığı sık sakatlıklar nedeni ile sorunlar yaşayan Boateng, Dünya Kupasında 2 maçta forma giydi. Formsuz bir görüntü çizmesine rağmen Mourinho ve Tuchel’in listesinin başında bulunan oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • Boateng geçtiğimiz sezon Bayern’de çıktığı 31 maçta 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.


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