Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrum FK taraftarları harekete geçti: İsmet Taşdemir'e vefa

Bodrum FK taraftarları harekete geçti: İsmet Taşdemir'e vefa

16:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör İsmet Taşdemir
Teknik direktör İsmet Taşdemir

Bodrum FK taraftarları, yeşil-beyazlı kulüpte 3 yılda, 2 şampiyonluk yaşayan ve görevin son verilen teknik direktör İsmet Taşdemir'in isminin ilçede yaşatılması için harekete geçti.

Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın taraftarları, görevine son verilen teknik direktör İsmet Taşdemir'in adının yaşatılması için belediyeye dilekçe verdi.


Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu olarak İsmet Taşdemir hocamızın isminin stadyum, sokak veya Bodrum'un herhangi bir caddesinde yaşaması için Bodrum Belediyesi'ne dilekçemizi sunduk" ifadeleri kullanıldı.


Teknik direktör İsmet Taşdemir geride bıraktığımız 3 yılda; 3 final oynayıp, 2 şampiyonluk yaşamış ve takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı.





#Bodrum FK
#İsmet Taşdemir
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu