Bodrum FK taraftarları harekete geçti: İsmet Taşdemir'e vefa

Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu olarak İsmet Taşdemir hocamızın isminin stadyum, sokak veya Bodrum'un herhangi bir caddesinde yaşaması için Bodrum Belediyesi'ne dilekçemizi sunduk" ifadeleri kullanıldı.