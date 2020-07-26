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Branislav Ivanovic Zenit'in şampiyonluk töreninde kupayı kırdı

Rusya'da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki'yi 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü. Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ivanovic, Zenit'in şampiyonluk kupasını kırdı.

Ivanovic, Zenit'in şampiyonluk kupasını kırdı.

Rusya'da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki'yi 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü. Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.

Kaptan Branislav Ivanovic Zenit'in şampiyonluk kupasını kırınca olanlar oldu
Diğer

Kaptan Branislav Ivanovic Zenit'in şampiyonluk kupasını kırınca olanlar oldu

Rusya'da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki'yi 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü. Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.


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Kaptan Branislav Ivanovic Zenit'in şampiyonlu...
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