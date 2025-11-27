Yeni Şafak
Breidablik - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

19:1927/11/2025, Perşembe
Samsunspor 4'te 4 peşinde.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek.


Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ukraynalı hakem Shurman düdük çalacak.


Karadeniz ekibi, topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunuyor. Samsunspor, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.


Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.


BREIDABLIK - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Ludviksson, Jonsson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Ulfarsson.


Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Mouandilmadji.


BREIDABLIK - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
#Samsunspor
#Breidablik
#UEFA Konferans Ligi
