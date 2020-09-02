Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

Virüse yakalanan futbolcular belli oldu

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; virüse yakalanan isimler Paredes, Di Maria ve Neymar.

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.