PSG'nin yıldızları karantina altında: Neymar, Di Maria, Paredes

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.
Virüse yakalanan futbolcular belli oldu
- Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; virüse yakalanan isimler Paredes, Di Maria ve Neymar.
Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.
Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.
L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours.
Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.
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