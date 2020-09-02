LİGUE 1

PSG'nin yıldızları karantina altında: Neymar, Di Maria, Paredes

Paris Saint Germain ekibinde sezon öncesi yapılan testlerde 3 futbolcuda COVID 19'a rastlandı. Fransız ekibi yaptığı açıklamada Neymar, Di Maria ve Paredes'in test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neymar ve Di Maria

Neymar ve Di Maria

Fotoğraf: GONZALO FUENTES

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

Virüse yakalanan futbolcular belli oldu

  • Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; virüse yakalanan isimler Paredes, Di Maria ve Neymar.

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

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