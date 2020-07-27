TRANSFER

Brezilyalı yıldız Hulk hangi takımda oynuyor, kaç yaşında: Hulk Galatasaray'a mı transfer olacak?

Brezilyalı yıldız Hulk'tan Türk futbolseverleri heyecanlandıran açıklama

Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerden Brezilyalı oyuncu Hulk verdiği röportajda, Türkiye’den teklif aldığını doğruladı. Çin'den ayrılan ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

Haber Merkezi İHA
Hulk, önceki günlerde Çin'den ayrılmış ve serbest oyuncu durumuna düşmüştü.

Hulk, önceki günlerde Çin'den ayrılmış ve serbest oyuncu durumuna düşmüştü.

Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu Hulk, Brezilya’nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin’den de bir teklif aldım” dedi.

Hulk bu açıklamasına ek olarak Brezilya’ya dönüp dönmeyeceğini henüz bilmediğini söyledi. 2021 yılında Çin’de olmayacağını açıklayan Brezilyalı golcü oyuncu, Palmeiras’tan aldığı teklifle ilgili, “Brezilya’ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk’tan alan Brezilyalı golcü, Futbol Federasyonu’nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin’den ayrılma kararı aldı.

  • 31 Aralık’ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk’un adı bir süredir Falcao’nun yerine Galatasaray’la anılıyor.
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Demba Ba'dan davet: Ayasofya Camii'nde buluşa...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.