Brighton transferi açıkladı: Mohammed Kudus ile anlaşma tamam

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi Transfer çalışmalarını sürdüren Brighton kadrosunu Mohammed Kudus'le güçlendirmeye hazırlanıyor.





Athletic'te yer alan haberde Brighton'ın Ajax'la Mohammed Kudus için 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı ve genç oyuncuyla da sözleşme konusunda bir sorun olmadığı belirtildi.

Daha önce Chelsea istemişti

Daha önce Chelsea'nin de gündemine gelen Kudus'un Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin transfer listesindeki öncelikli isimlerden olduğu kaydedildi.





Haberde Kudus'un Ajax'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ancak genç oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediği ve bir yıllık kontrat uzatma teklifini reddettiği ifade edildi.





Hollanda ekibinde 3. sezonunu tamamlayan Mohammed Kudus, 63 lig maçında 16 gol ve 8 asist kaydetti.





Brighton daha önce Joao Pedro, Bart Verbruggen, Igor, Adrian Mazilu, Mahmoud Dahoud ve James Mlner transferlerini açıklamıştı.







