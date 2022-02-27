Bülent Korkmaz: Hakemden memnun değiliz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 4-2 yenilmelerine rağmen takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maçı koparabilirdik"

Mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı. Öne de geçtik. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki pas alış verişleri ve kısa bir süre çalışmamıza rağmen hücum opsiyonlarını yapmamız beni mutlu etti. Sonuç mağlubiyet olunca insan üzülüyor ama beni mutlu eden mücadeleci oyun. Bunu devam ettirirsek her maçı kazanmaya adayız." diye konuştu.

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"Hakemden memnun değilim"

Bülent Korkmaz, hakem Ümit Öztürk'ün performansını beğenmediğini dile getirerek, "Yusuf'un bir pozisyonunda itmeye penaltı çalınmadı. Bize bu kadar penaltı veriyor ama Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Hakemden memnun değilim. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Kararlar her iki tarafa da eşit olmalı ama bu maçta onu görmedim." ifadelerini kullandı.

"Gedson, çok akıllı bir oyuncu"

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen ve bu maçta sarı-kırmızılı taraftarın tepkisiyle karşılaşan Gedson Fernandes ile özel bir görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Korkmaz, "Gedson, çok akıllı, iyi ve özel bir oyuncu. Çok da profesyonel. Ona bir şey söylemeye gerek yok. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok da iyi oynadı. Kaç tane faul yapıldığını sayamadım. Bazen 'Özel oyuncular korunmalı.' diyorlar. Sahada öyle bir şey yoktu." şeklinde görüş belirtti.

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