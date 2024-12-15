Bülent Uygun beklentileri karşılayamadı

Bülent Uygun, 2 Ocak'ta yeniden teknik direktörlük görevine geldiği Sivasspor ile 348 gün sonra yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar, Uygun yönetiminde çıktığı 37 lig, 2'si kupa maçında, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Sivas temsilcisinin başında 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunun ilk 8 haftasında görev yapan Uygun, geçen sezonun 19. haftasında 2. kez göreve getirildi.

Uygun, geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin başında 21'i lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maça çıktı.

Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde geçen sezon çıktığı 21 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başaran Uygun'un ekibi, son 16 turunun uzatmalarında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.