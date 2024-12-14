Sivasspor Bülent Uygun ile yollarını ayırdı: İlk aday belli oldu

Sivasspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlıların göreve getirmek istediği ve görüşme yapacağı teknik adam belli oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi. Alınan kötü sonuçların ardından yönetime istifasını sunan Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
"Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.
Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bülent Uygun yollarını ayıran Sivasspor'da ilk hedef Fatih Tekke. Kırmızı-beyazlılarda yönetim, boşta olan 44 yaşındaki teknik adam ile görüşme gerçekleştirecek.